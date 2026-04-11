الأردن يستضيف الأحد أعمال الدورة الـ 2 لمجلس التنسيق الأعلى مع سوريا على المستوى الوزاري

وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وقع مع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، مذكّرة تفاهم بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية حول إنشاء وتفعيل مجلس التنسيق الأعلى، والذي كان قد اتفق البلدان على تأسيسه خلال زيارة الصفدي لدمشق بتاريخ 17 نيسان 2025 ولقائه الوزير الشيباني.
وعقد المجلس أولى دوراته في أيار 2025 في دمشق، برئاسة الصفدي والشيباني، وعضويّة وزراء كلّ من، المياه والري رائد أبو السعود، والصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، والطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، والنقل وسام التهتموني، عن الجانب الأردني، ونظرائهم السوريين وزراء الاقتصاد والصناعة محمد الشعار، والطاقة محمد البشير، والنقل يعرب بدر.
-
أخبار متعلقة
-
إشهار رواية "المربية" للكاتب العظمات
-
وزير البيئة يزور مصنع "معادن المدينة"
-
وزير الاتصال الحكومي ينعى الزميل محمود العمري
-
بلدية المفرق الكبرى تتزين بالعَلَم الأردني
-
نقابة الاطباء تنعى 7 أطباء أردنيين - اسماء
-
2264 زائرا للبترا خلال عطلة نهاية الاسبوع
-
اربد: الهطولات المطرية تسهم في دعم المحاصيل الحقلية
-
الديوان الملكي يعزي عشيرتي الرقاد والمعايطة