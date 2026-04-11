السبت 2026-04-11 11:35 م

الأردن يستضيف الأحد أعمال الدورة الـ 2 لمجلس التنسيق الأعلى مع سوريا على المستوى الوزاري

علما الأردن وسوريا
علما الأردن وسوريا
 
السبت، 11-04-2026 02:22 م
الوكيل الإخباري-   يستضيف الأردن، الأحد، أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا على المستوى الوزاري، برئاسة وزير الخارجية أيمن الصفدي ونظيره السوري أسعد حسن الشيباني وبمشاركة وفدَين وزاريّيْن يمثّلان 20 قطاعا.اضافة اعلان


وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وقع مع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، مذكّرة تفاهم بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية حول إنشاء وتفعيل مجلس التنسيق الأعلى، والذي كان قد اتفق البلدان على تأسيسه خلال زيارة الصفدي لدمشق بتاريخ 17 نيسان 2025 ولقائه الوزير الشيباني.

وعقد المجلس أولى دوراته في أيار 2025 في دمشق، برئاسة الصفدي والشيباني، وعضويّة وزراء كلّ من، المياه والري رائد أبو السعود، والصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، والطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، والنقل وسام التهتموني، عن الجانب الأردني، ونظرائهم السوريين وزراء الاقتصاد والصناعة محمد الشعار، والطاقة محمد البشير، والنقل يعرب بدر.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة