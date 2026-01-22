الأردن يستضيف العام الحالي مؤتمرا رفيع المستوى لبحث العمل الإنساني في الحروب

ودعا جلالة الملك عبدالله الثاني وكل من زعماء البرازيل والصين وفرنسا وكازاخستان وجنوب إفريقيا، إلى جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قادة جميع الدول إلى توحيد جهودهم في هذه المرحلة الحرجة، بحسب البيان.
وأكد الزعماء أن على العالم أن يتحد في التأكيد على أن الالتزام بقواعد الحرب والقانون الدولي الإنساني متطلب أساسي للحفاظ على إنسانيتنا المشتركة في حالات الصراع ويجب أن تحترم هذه القواعد بشمولية وإنصاف وبشكل مستمر، وفقا للبيان.
وكانت كل من البرازيل والصين وفرنسا والأردن وكازاخستان وجنوب إفريقيا، إلى جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قد أطلقت "المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني" في شهر أيلول عام 2024، انطلاقا من حس عال بالمسؤولية والضرورة الملحة لإنهاء الوحشية والمعاناة الإنسانية والدمار في الحروب.
وحتى الآن، انضمت 99 دولة من مختلف مناطق العالم رسميا إلى هذه المبادرة العالمية. كما تتولى 27 دولة قيادة سبعة مسارات للعمل لتطوير توصيات عملية لتعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني ومعالجة التحديات الناشئة بفعل تطورات أنماط الحروب المعاصرة.
-
أخبار متعلقة
-
إعلان هام من الأحوال المدنية لجميع المواطنين
-
الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات
-
استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية ليوم غد
-
التربية تعمم بضرورة التزام معلمي "الإضافي" بالبصمة لضمان صرف مستحقاتهم
-
الصناعة والتجارة تعلن خطتها الرمضانية لضمان توفر السلع واستقرار الأسعار
-
إرسال 6 ملايين رسالة خلوية للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات
-
مختصون: نزل اليرموك البيئي يعيد رسم خريطة السياحة البيئية شمالا
-
هيئة الاتصالات بتقرير عن إنجازات عام 2025: تعديل أسعار الخدمات الحصرية للبريد الأردني