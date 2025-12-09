الأردن يستضيف اليوم جولة جديدة من "اجتماعات العقبة" بالشراكة مع ألبانيا

الوكيل الإخباري- يستضيف الأردن، اليوم، جولة جديدة من مبادرة "اجتماعات العقبة"، بالشراكة مع ألبانيا.



وأكد جلالة الملك عبد الله الثاني، خلال استقباله رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما في قصر الحسينية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، أهمية تعزيز الحوار بين الأديان، وهو محور رئيسي ستركز عليه الجولة الجديدة من المبادرة.



وثمن جلالته دور ألبانيا في المشاركة في استضافة هذه الجولة.

اضافة اعلان