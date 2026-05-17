الأردن يستضيف بطولة غرب آسيا لكرة السلة للناشئين

الوكيل الإخباري- حصل الاتحاد الأردني لكرة السلة، رسميا، على ملف تنظيم واستضافة بطولة غرب آسيا للناشئين تحت 18 عاما، والمؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتعزيز مكانة كرة السلة الأردنية على المستوى الإقليمي، وتهيئة أفضل الظروف الفنية والتنظيمية أمام منتخباتنا الوطنية للمنافسة.

‏ومن المقرر أن تقام منافسات بطولة غرب آسيا التأهيلية خلال النصف الأول من تموز (يوليو) المقبل، حيث ستمنح البطولة ثلاث بطاقات تأهل إلى نهائيات كأس آسيا، والتي تقام منافساتها في مدينة أحمد آباد بالهند، خلال الفترة من 13 إلى 23 آب (أغسطس) المقبل.



‏ويؤكد الاتحاد أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤيته الإستراتيجية الهادفة إلى دعم منتخب الناشئين، من خلال توفير بيئة تنافسية مثالية وآمنة تساعد اللاعبين على تقديم أفضل مستوياتهم، سواء من حيث الجاهزية الفنية والبدنية أو الاستفادة من الدعم الجماهيري المتوقع، وذلك عند استضافة المملكة الأردنية الهاشمية لمنافسات البطولة القارية عن منطقة "غرب آسيا".