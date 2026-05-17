الأردن يستضيف بطولة غرب آسيا لكرة السلة للناشئين

الأحد، 17-05-2026 02:12 م

الوكيل الإخباري- حصل الاتحاد الأردني لكرة السلة، رسميا، على ملف تنظيم واستضافة بطولة غرب آسيا للناشئين تحت 18 عاما، والمؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتعزيز مكانة كرة السلة الأردنية على المستوى الإقليمي، وتهيئة أفضل الظروف الفنية والتنظيمية أمام منتخباتنا الوطنية للمنافسة.

‏ومن المقرر أن تقام منافسات بطولة غرب آسيا التأهيلية خلال النصف الأول من تموز (يوليو) المقبل، حيث ستمنح البطولة ثلاث بطاقات تأهل إلى نهائيات كأس آسيا، والتي تقام منافساتها في مدينة أحمد آباد بالهند، خلال الفترة من 13 إلى 23 آب (أغسطس) المقبل.


‏ويؤكد الاتحاد أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤيته الإستراتيجية الهادفة إلى دعم منتخب الناشئين، من خلال توفير بيئة تنافسية مثالية وآمنة تساعد اللاعبين على تقديم أفضل مستوياتهم، سواء من حيث الجاهزية الفنية والبدنية أو الاستفادة من الدعم الجماهيري المتوقع، وذلك عند استضافة المملكة الأردنية الهاشمية لمنافسات البطولة القارية عن منطقة "غرب آسيا".


‏وفي سياق متصل، يعلن الاتحاد الأردني لكرة السلة اعتذاره الرسمي عن عدم المشاركة في بطولة غرب آسيا للناشئات تحت 18 عاما، والمؤهلة إلى بطولة آسيا "المستوى الثاني"، والمقرر إقامتها مطلع حزيران (يونيو) المقبل في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك لأن توقيت الإعلان عن موعد البطولة جاء متأخرا بشكل يتعارض مع التزامات اللاعبات الدراسية وفترة الامتحانات النهائية، فضلا عن الأوضاع الأمنية غير المستقرة التي يشهدها لبنان، وانطلاقا من الحرص الكامل على سلامة اللاعبات، التي تمثل أولوية قصوى للإتحاد لا يمكن التهاون بها تحت أي ظرف.

 
 


