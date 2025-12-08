الأردن يستضيف جولة جديدة من "اجتماعات العقبة" بالشراكة مع ألبانيا

07:03 م

الوكيل الإخباري- يستضيف الأردن، الثلاثاء، جولة جديدة من مبادرة "اجتماعات العقبة"، بالشراكة مع ألبانيا. اضافة اعلان





وخلال استقباله رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما في قصر الحسينية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أهمية تعزيز الحوار بين الأديان، وهو محور رئيسي ستركز عليه الجولة الجديدة من المبادرة. وثمن جلالته دور ألبانيا في المشاركة في استضافة هذه الجولة.



وكان جلالة الملك عبد الله الثاني قد ترأس، بالتعاون مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، في 15 أكتوبر الماضي، جولة جديدة من مبادرة "اجتماعات العقبة" في روما، التي نظمت بشكل مشترك مع إيطاليا.



وتهدف "اجتماعات العقبة"، التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني في عام 2015، إلى تعزيز التنسيق والتعاون الأمني والعسكري وتبادل الخبرات والمعلومات بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب وفق نهج شمولي.

