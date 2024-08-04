الأردن يستضيف مؤتمر الغذاء الذكي بنسخته الرابعة

وأكد رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر المهندس انور حداد أن انعقاد المؤتمر يتزامن مع شح الغذاء العالمي وزيادة الجوع في ظل التغير المناخي ويهدف الى إعادة توجيه بوصلة سلسلة الإنتاج نحو تكامل استراتيجي بين كل اطراف العملية وصولا الى أقل تكلفة وأعلى جودة واغنى محتوى غذائي.
وذكرت رئيسة فريق "سمارت فود" المهندسة رانيا البابلي أن المؤتمر سينطلق على مدار يومين في عمان بحضور عالمي لافت لمناقشة ملفات مهمة تتعلق بحاجة العالم للأغذية الذكية، واستعراض مسارات هدر الغذاء، ومحاور الإنتاج، والمحاصيل الاستراتيجية، والتصنيع الغذائي، وكيفية توسيع مظلة التصنيع الغذائي وتحقيق قيمة مضافة كبيرة وبما ينعكس ايجابا على المجتمعات المحلية.
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