الأردن يستضيف مؤتمر "درويدكون" العالمي في تموز

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الوكيل الإخباري- أعلنت مجموعة أومنيس ميديا عن تنظيم النسخة الثانية من مؤتمر "درويدكون" الرائد عالميًا في مجال تطوير تطبيقات الأندرويد في الأردن خلال تموز المقبل، بالشراكة مع هيئة تنشيط السياحة. اضافة اعلان





وبحسب بيان للمجموعة اليوم الأربعاء، تأتي النسخة الثانية من المؤتمر بدعم استراتيجي من هيئة تنشيط السياحة، لتعزيز دور المملكة كوجهة رائدة للسياحة التقنية وسياحة الأعمال.



وقال مدير عام هيئة تنشيط السياحة، الدكتور عبد الرزاق عربيات، إن المؤتمر يشكل فرصة مهمة للترويج للأردن كمنصة تجمع بين الابتكار والتكنولوجيا والسياحة، مبينًا أن الهيئة تسعى من خلال دعم هذا الحدث إلى استقطاب المزيد من الفعاليات العالمية وتعزيز مكانة الأردن كوجهة مثالية للتقنية والابتكار.



وأضاف أن مثل هذه الفعاليات توفر فرصة مثالية لتعزيز الشراكات بين الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع التكنولوجيا، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي، وتسهم في بناء بيئة أعمال مبتكرة تدعم توظيف الكفاءات الشابة وتطوير مهاراتها بما يتماشى مع تطورات سوق العمل.



من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمؤتمر "درويدكون"، جريج فانسون: "يسرّنا الإعلان عن إقامة النسخة الثانية من "درويدكون" في عمان التي أصبحت محطة رئيسية في شبكة مؤتمراتنا العالمية"، مضيفًا: "أن نجاح النسخة الأولى عزز قناعتنا بأن عمان تمتلك الإمكانات لتكون مركزًا إقليميًا للابتكار في مجال الأندرويد".



وأشار إلى أن المؤتمر يوفر فرصة فريدة لتبادل المعرفة واستكشاف أحدث التطورات في تقنيات الأندرويد، ونحن حريصون على العمل مع الشركاء المحليين لجعل النسخة الثانية حدثًا استثنائيًا يخدم مجتمع المطورين في الأردن والمنطقة.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة أومنيس ميديا، فهد الذيب: "كانت النسخة الأولى من "درويدكون" في عمان بداية موفقة، ونتطلع إلى تحقيق نجاح أكبر في النسخة الثانية". وأضاف أن هذا المؤتمر يعكس التزام الأردن بتعزيز الابتكار في قطاع الاقتصاد الرقمي ويدعم التطلعات لجعل عمان مركزًا إقليميًا للتقنية.



وبيّن أن أجندة المؤتمر لهذا العام صُممت بعناية لتسليط الضوء على أحدث المستجدات في قطاع تكنولوجيا المعلومات وتطوير تطبيقات الأندرويد، إذ سيتضمن جلسات تركز على مستقبل الأندرويد، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتجارب المستخدم.



وأشار إلى أن المؤتمر يسعى إلى توفير منصة متكاملة للمطورين والمختصين لاستكشاف الفرص الواعدة، ومواكبة التطورات العالمية، وتعزيز تنافسيتهم في السوق.



ويجمع المؤتمر نخبة من المطورين والخبراء من الأردن ومختلف أنحاء العالم لتبادل المعرفة واستعراض أحدث الابتكارات في تطوير تطبيقات الأندرويد.



ويتوقع أن يستضيف المؤتمر أكثر من ألف مشارك، بما في ذلك طلبة الجامعات والمبرمجين وممثلي شركات التقنية، ليتفاعلوا مع متحدثين من أكبر الشركات العالمية مثل جوجل، وأمازون، وميتا، وميكروسوفت.



ويقدم المؤتمر في نسخته الثانية مجموعة واسعة من ورش العمل، والحوارات، والعروض التقنية، إلى جانب فرص التواصل بين المشاركين والمتحدثين العالميين.



كما سيشهد إطلاق أدوات جديدة تهدف إلى تحسين مهارات وخبرات المطورين، ما يعزز من فرص الابتكار والإبداع في المجتمع التقني الأردني.

