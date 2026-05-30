الأردن يستعد لموسم صيفي واعد مع تحسن الحركة السياحية

الوكيل الإخباري-   أكدت هيئة تنشيط السياحة أن القطاع السياحي بدأ يسجل مؤشرات تعافٍ تدريجية، مدعومة بحزمة من الإجراءات الحكومية والبرامج الترويجية التي نُفذت بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والشركاء في القطاع السياحي، بهدف الحد من آثار التحديات الإقليمية على حركة السياحة والسفر.اضافة اعلان


وقالت الهيئة في بيان، السبت، إن هذه الجهود انعكست على تحسن معدلات الحجوزات ونسب الإشغال الفندقي، بالتزامن مع افتتاح وتشغيل عدد من المشاريع السياحية الجديدة، أبرزها مشروع كورنيش البحر الميت السياحي، وفندق كراون البترا، ونزل اليرموك، وفندق تل الرمان.

وأضافت أن ميناء العقبة استقبل أخيراً أول باخرة سياحية منذ فترة، في خطوة تعكس عودة الثقة بالحركة السياحية البحرية، وتعزز مكانة العقبة كوجهة رئيسية على خارطة السياحة الإقليمية.

وأشارت الهيئة إلى أن برنامج "أردننا جنة" يواصل دعم السياحة الداخلية من خلال تنظيم رحلات مدعومة إلى مختلف المواقع السياحية والأثرية والطبيعية، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في المحافظات ودعم استدامة عمل المنشآت السياحية.

ولفتت إلى أن المملكة تستعد لإطلاق الموسم السياحي الصيفي عبر سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية، فيما يُتوقع أن يسهم استئناف رحلات الطيران منخفضة التكاليف اعتباراً من الأول من تموز المقبل في زيادة أعداد السياح، ولا سيما من الأسواق الأوروبية.

وأكدت الهيئة أنها كثفت، بالتعاون مع الجهات المعنية، وجودها في المعابر الحدودية والمنافذ الرئيسية للمملكة للترويج للمنتج السياحي الأردني والتعريف بمنصة "أهلاً بالأردن"، وتقديم التسهيلات والمعلومات اللازمة للزوار بما يعزز تجربتهم السياحية.
 
 


