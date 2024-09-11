الأردن يستقبل طائرة مساعدات من بلجيكا لقطاع غزة

وكان في استقبال الطائرة المحملة بالخيم أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية د. حسين الشبلي وسفير مملكة بلجيكا في الأردن سيرج ديكشن.
وقال الشبلي إنه ومع استمرار الأزمة الانسانية التي يمر بها الأهل في غزة، نسعى لمزيد من المعونات المستدامة والضرورية لسد الاحتياج في غزة، بالاضافة إلى جمع واستقبال التبرعات النقدية والعينية لإرسالها لأهلنا في غزة.
-
أخبار متعلقة
-
السفير البريطاني في عمان يوجه رسالة للاردنيين - فيديو
-
الأمن: استمرار الرقابة لضبط المتجاوزين
-
النائب الغزاوي يعود مجدداً للبرلمان .. ويوجه رسالة شكر للأردنيين
-
اعلان النتائج الأولية للقائمة العامة - أسماء
-
الملك والملكة يستقبلان الطفل يزن
-
برنامج الأغذية العالمي يطلع على برامج المعونة الوطنية
-
مذكرة تفاهم بين جامعة اليرموك والمركز الوطني للبحث والتطوير
-
من هو النائب الذي حصد اعلى اصوات بالأردن ؟