الأردن يستقبل طائرة مساعدات من بلجيكا لقطاع غزة

07:27 م

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الوكيل الإخباري- استقبلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم طائرة مساعدات إنسانية جديدة لأهلنا في غزة قادمة من مملكة بلجيكا، والتي سيتم إرسالها عبر الجسر البري الأردني إلى القطاع. اضافة اعلان





‏‎وكان في استقبال الطائرة المحملة بالخيم أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية د. حسين الشبلي وسفير مملكة بلجيكا في الأردن سيرج ديكشن.



‏‎وقال الشبلي إنه ومع استمرار الأزمة الانسانية التي يمر بها الأهل في غزة، نسعى لمزيد من المعونات المستدامة والضرورية لسد الاحتياج في غزة، بالاضافة إلى جمع واستقبال التبرعات النقدية والعينية لإرسالها لأهلنا في غزة.