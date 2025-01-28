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الأردن يستكمل إرسال 16 طائرة مساعدات إغاثية ضمن الجسر الجوي إلى غزة

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 28-01-2025 07:58 م
الوكيل الإخباري-   استكمل الأردن، الثلاثاء، إرسال 16 طائرة مساعدات إغاثية ضمن الجسر الجوي إلى قطاع غزة.اضافة اعلان


وتسلم برنامج الأغذية العالمي المساعدات الأردنية ضمن الجسر الجوي الإغاثي لغزة تمهيدا لتوزيعها على سكان القطاع.

وكان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية مدير الإعلام العسكري العميد مصطفى الحياري قد قال، الثلاثاء، إنه سيجري يوميا ولمدة 8 أيام تنفيذ 16 رحلة جوية بطائرات تابعة لسلاح الجوي الملكي الأردني إضافة لطائرتين تابعتين للقوة الجوية الإيطالية وستنقل 20 طنا من المساعدات الإنسابية يوميا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد في منطقة الغباوي من قاعدة الملك عبدالله الثاني الجوية خلال تسيير الأردن سربا من الطائرات العسكرية المحملة بالمساعدات الضرورية للأهالي بقطاع غزة، أن المساعدات بالجسر الجوي ستركز على المواد ذات القيمة العالية القابلة للتلف بحال تم نقلها بالقوافل البرية.

وبيّن أن تلك الطائرات وصلت إلى أراضي القرارة الفلسطينية على الحدود الشرقية لقطاع غزة ونقلت 7 أطنان من المساعدات شملت موادّ طبية وغذائية وصحية وجرى تنفيذها بنجاح ولذلك جرى استئناف الجسر الجوي الإنساني بتوجيهات ملكية سامية لمدة 8 أيام.
 
gnews

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