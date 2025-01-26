الأردن يسمح للأجانب والسوريين خارج بلادهم بالدخول للمملكة دون موافقة مسبقة

الوكيل الإخباري - اتخذت وزارة الداخلية قرارا يسمح للرعايا الأجانب والرعايا السوريين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأستراليا واليابان، وكوريا الجنوبية والدول الأوروبية بالدخول إلى المملكة دون الحاجة إلى موافقات مسبقة.

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واشترط القرار حصولهم على إقامة سارية المفعول في تلك الدول لمدة لا تقل عن أربعة أشهر، وليس كما كان معمولا به سابقاً حيث كان يشترط أن تكون مدة الإقامة ستة أشهر.

كما شمل هذا القرار المقيمين في كافة الدول الأوروبية بعد أن كان مقتصرا بشكل كبير على المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي، وشمل هذا القرار أيضا الرعايا السوريين المقيمين في الدول الأوروبية بعكس ما كان معمولا به سابقا.



وتأتي هذه القرارات استكمالاً للإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية بهدف تنشيط الحركة السياحية بمختلف أشكالها واستقطاب أكبر عدد ممكن من السياح ورجال الأعمال والمستثمرين وفي إطار المراجعة المستمرة التي تقوم بها الوزارة والتي تتضمن إعادة النظر في العديد من الإجراءات المتخذة من قبلها بهذا الشأن، وبما يخدم الصالح العام، ويدفع عجلة الاقتصاد الوطني، ويساهم في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وما تضمنته من محركات لها علاقة باستقطاب الاستثمار الأجنبي وترسيخ الأردن كوجهة سياحية عالمية في مجالات السياحة المختلفة (الثقافية والطبيعية، والسياحة العلاجية والاستشفائية، وسياحة المؤتمرات، وكذلك صناعة الأفلام).