 
الأربعاء 2025-01-01 01:31 م
 

الأردن يسمح للسوريين واللبنانيين بالمرور ترانزيت من وإلى دول الجوار

معبر نصيب السوري الحدودي
معبر نصيب السوري الحدودي
الأربعاء، 01-01-2025 12:06 م
الوكيل الإخباري- أكد مدير معبر نصيب السوري الحدودي مع الأردن خالد البراد أنه بعد التنسيق بين الطرفين السوري والأردني، تم السماح للسوريين واللبنانيين بالمرور ترانزيت إلى دول الجوار.اضافة اعلان


وبين البراد وفقا  لوكالة الانباء السورية أن المباحثات مع الجانبين أسفرت عن السماح للسوريين واللبنانيين بالمرور ترانزيت برا أو جوا إلى دول الجوار، شريطة حيازتهم على إقامات سنوية سارية المفعول أو تأشيرات تخولهم دخول الأردن اعتبارا من 1-1-2025".

وكان مدير مديرية الجنسية وشؤون الأجانب في وزارة الداخلية باسم الدهامشة، أكد في وقت سابق أن الأردن لن يجبر أحدا على المغادرة والخيار متروك طوعا للاجئين السوريين .

وأشار أن مجموع السوريين الذين غادروا الأردن منذ 6 الشهر الماضي بلغ 22215 سوريا، موضحا أن عددا كبيرا منهم جاءوا عن طريق "الترانزيت" .
 
gnews

أحدث الأخبار

الحاج محمد عبدالقادر الملكاوي ، وابنه خلدون الملكاوي رحمهما الله

أخبار محلية حزنا على أبيه.. أردني يفارق الحياة بعد أيام على رحيله

سقوط أمطار في العاصمة عمان

الطقس تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس لـ 4 ايام

جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية عسكرية في غزة

فلسطين هآرتس تفضح جنرال إسرائيلي استعان بأشقائه لتنفيذ “مهمة جنونية” في غزة

تجمع مياه الأمطار

أخبار محلية تحذير هام بضرورة السير بحذر لسالكي هذه الطرقات

أرشيفية

أخبار محلية مرصد أكيد: 105 إشاعات في كانون الأول الماضي

ارشيفية

فلسطين شهداء ومصابون بقصف الاحتلال فلسطينيين في خان يونس

جانب من اسقاط الطائرة

عربي ودولي الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أمريكية بصاروخ أرض - جو

رئاسة الوزراء

أخبار محلية قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ



 




الأكثر مشاهدة