الأردن يسمح للسوريين واللبنانيين بالمرور ترانزيت من وإلى دول الجوار

12:06 م

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الوكيل الإخباري- أكد مدير معبر نصيب السوري الحدودي مع الأردن خالد البراد أنه بعد التنسيق بين الطرفين السوري والأردني، تم السماح للسوريين واللبنانيين بالمرور ترانزيت إلى دول الجوار. اضافة اعلان





وبين البراد وفقا لوكالة الانباء السورية أن المباحثات مع الجانبين أسفرت عن السماح للسوريين واللبنانيين بالمرور ترانزيت برا أو جوا إلى دول الجوار، شريطة حيازتهم على إقامات سنوية سارية المفعول أو تأشيرات تخولهم دخول الأردن اعتبارا من 1-1-2025".



وكان مدير مديرية الجنسية وشؤون الأجانب في وزارة الداخلية باسم الدهامشة، أكد في وقت سابق أن الأردن لن يجبر أحدا على المغادرة والخيار متروك طوعا للاجئين السوريين .



وأشار أن مجموع السوريين الذين غادروا الأردن منذ 6 الشهر الماضي بلغ 22215 سوريا، موضحا أن عددا كبيرا منهم جاءوا عن طريق "الترانزيت" .