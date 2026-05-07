الأردن يسيّر القافلة الإغاثية الرابعة إلى لبنان

وتضم القافلة الحالية 18 شاحنة محمّلة بالأدوية والمستهلكات الطبية وحليب الأطفال والمواد الإغاثية وأدوات المطبخ، مقدّمة بالتعاون مع عدد من الشركاء والجهات الداعمة.
وبإطلاق هذه القافلة، يرتفع إجمالي القوافل التي سيّرها الأردن إلى لبنان إلى 4 قوافل، تضم ما مجموعه 78 شاحنة محمّلة بالمساعدات الإغاثية والطبية والغذائية، في إطار الجهود المستمرة لإيصال الدعم الإنساني إلى الأسر المتضررة.
وقال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الدكتور حسين الشبلي، إن استمرار تسيير القوافل الإغاثية إلى الجمهورية اللبنانية يجسد نهج الأردن الإنساني الراسخ في الوقوف إلى جانب الأشقاء خلال الأزمات، مؤكدًا أن الهيئة تواصل عملها بالتنسيق مع مختلف الشركاء لضمان إيصال المساعدات الإنسانية بكفاءة وسرعة إلى مستحقيها.
وأضاف أن القوافل المتتابعة تعكس حجم التعاون الإنساني والتكامل بين الجهات الداعمة والمؤسسات الشريكة، بما يسهم في تعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة على الأرض، ويؤكد التزام الأردن المستمر بدوره الإنساني تجاه الأشقاء في مختلف الظروف.
