الخميس 2026-06-25 09:53 ص

الأردن يسيّر القافلة التاسعة من المساعدات الإنسانية إلى لبنان

القافلة التاسعة من المساعدات الإنسانية إلى لبنان
القافلة التاسعة من المساعدات الإنسانية إلى لبنان
 
الخميس، 25-06-2026 09:20 ص
الوكيل الإخباري-   سيّرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الخميس، القافلة التاسعة من المساعدات الإنسانية إلى الجمهورية اللبنانية، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وبرنامج الأغذية العالمي، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.اضافة اعلان


وتضم القافلة 20 شاحنة جرى تجهيزها وتسييرها ضمن الجهود الأردنية المتواصلة لدعم الأشقاء في لبنان، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية للفئات المتضررة والأكثر حاجة، وبما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز شروط الصحة والسلامة العامة.

وأكد أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الدكتور حسين الشبلي، أن تسيير القافلة التاسعة يأتي استمرارًا للدور الإنساني الأردني في الوقوف إلى جانب الأشقاء في مختلف الظروف، مشيرًا إلى أن الهيئة تواصل العمل بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين، والشركاء الدوليين، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق الاحتياجات الفعلية على الأرض.

وأعربت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عن تقديرها وشكرها للسلطات السورية لجهودها الكبيرة التي قدمتها في تسهيل عبور هذه القافلة والقوافل الانسانية الى لبنان التي تم تسييرها خلال الأسابيع الماضية.
 
 


gnews

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