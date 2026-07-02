الخميس 2026-07-02 12:19 م

الأردن يسيّر اليوم طائرتي مساعدات طبية وإغاثية إلى فنزويلا بعد تعرضها لزلزالين

مساعدات أردنية متوجهة إلى فنزويلا
مساعدات أردنية متوجهة إلى فنزويلا
 
الخميس، 02-07-2026 11:31 ص
الوكيل الإخباري-   يسيّر الأردن، الخميس، طائرتي مساعدات طبية وإغاثية إلى فنزويلا بعد تعرّضها لزلزالين.اضافة اعلان


وقالت مصادر إنّ المساعدات تشمل مستلزمات طبية وموادّ غذائية، ومستلزمات لفرق الإنقاذ الموجودة في فنزويلا للمساعدة في عمليات الإنقاذ.

وكان الأردن أرسل، الجمعة، فرقا متخصصة في البحث والإنقاذ وكوادر طبية إلى فنزويلا، للمساهمة في دعم جهود الاستجابة الدولية في أعقاب الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد.

ويضم فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني، التابع للدفاع المدني، 100 من الكوادر المتخصصة والمؤهلة في عمليات البحث والإنقاذ والإسناد الميداني في المناطق المتضررة، والمزوّد بأحدث المعدات والتقنيات اللازمة للتعامل مع الكوارث الطبيعية وفق أعلى المعايير الدولية.

كما يضم الفريق الإغاثي الأردني عدداً من الكوادر الطبية المتخصصة من الخدمات الطبية الملكية، التي ستعمل على تقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية للمصابين والمتضررين من الزلزال.

وتأتي هذه المشاركة بتوجيهات ملكية تهدف إلى الوقوف إلى جانب الدول والشعوب المتضررة من الكوارث والأزمات الإنسانية، والتخفيف من آثارها، ودعم جهود الاستجابة الدولية العاجلة.

ومن المقرر أن يرسل الأردن خلال الأيام المقبلة مستشفى ميدانيا للمساعدة في علاج الجرحى والمصابين والمرضى جراء الزلزال، إلى جانب مساعدات ومواد طبية وعلاجية متنوعة.

وضرب زلزالان بقوة 7,5 و7,2 درجة شمال العاصمة كراكاس الأربعاء.
 
 


gnews

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