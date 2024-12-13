الأردن يُسير قافلة جديدة تضم 50 شاحنة إلى قطاع غزة

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الوكيل الإخباري- سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي قافلة مساعدات إنسانية جديدة لدعم أهلنا في قطاع غزة. اضافة اعلان





وتضم القافلة 50 شاحنة محملة بالمساعدات الإغاثية، تشمل مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية ومستلزمات نظافة، بالإضافة إلى مواد إغاثية أخرى تهدف إلى تخفيف معاناة الأسر المتضررة والمساهمة في تحسين ظروفهم المعيشية.



وقال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي إن هذه القافلة استمرارا للجسر الإغاثي من خلال الممر الأردني إلى أهلنا في غزة، ونؤكد أن الأردن سيبقى دائماً السند الذي لن يتوانى عن تقديم العون والدعم لهم.



ولفت إلى أن مسيرة الخير مستمرة، وأن الأردن لن يدخر جهداً في تقديم كل ما يلزم لدعم أهلنا في فلسطين، حتى تنتهي المحنة وتعود الحياة إلى طبيعتها.