 
الجمعة 2024-12-13 10:23 ص
 

الأردن يُسير قافلة جديدة تضم 50 شاحنة إلى قطاع غزة

شاحنات من قافلة مساعدات برية لغزة
شاحنات من قافلة مساعدات برية لغزة
الجمعة، 13-12-2024 09:40 ص
الوكيل الإخباري-    سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي قافلة مساعدات إنسانية جديدة لدعم أهلنا في قطاع غزة.اضافة اعلان


وتضم القافلة 50 شاحنة محملة بالمساعدات الإغاثية، تشمل مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية ومستلزمات نظافة، بالإضافة إلى مواد إغاثية أخرى تهدف إلى تخفيف معاناة الأسر المتضررة والمساهمة في تحسين ظروفهم المعيشية.

وقال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي إن هذه القافلة استمرارا للجسر الإغاثي من خلال الممر الأردني إلى أهلنا في غزة، ونؤكد أن الأردن سيبقى دائماً السند الذي لن يتوانى عن تقديم العون والدعم لهم.

ولفت إلى أن مسيرة الخير مستمرة، وأن الأردن لن يدخر جهداً في تقديم كل ما يلزم لدعم أهلنا في فلسطين، حتى تنتهي المحنة وتعود الحياة إلى طبيعتها.
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

أسواق ومال أسعار النفط تتجه لتحقيق أول مكسب أسبوعي في ثلاثة أسابيع

الأمن العام

أخبار محلية الامن: التحقيقات الأولية تشير ان الحريق وقع بفعل احد المنتفعين من المسنين

شاحنات من قافلة مساعدات برية لغزة

أخبار محلية الأردن يُسير قافلة جديدة تضم 50 شاحنة إلى قطاع غزة

تعبيرية

الطقس تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص طقس اليوم

وفاء بني مصطفى

أخبار محلية وزيرة التنمية تكشف سبب حريق دار المسنين

جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء في مستشفى البشير لزيارة مصابي حريق دار المسنين

وزارة التنمية الاجتماعية

أخبار محلية 6 وفيات و60 إصابة بحريق في جمعية لرعاية المسنين في عمّان

وزير الخارجية أيمن الصفدي مع وزير الخارجية النمساوي الكسنادر شالنبيرج

أخبار محلية وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره النمساوي



 




الأكثر مشاهدة