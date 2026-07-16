الأردن يسيّر قافلة عاشرة من المساعدات الإنسانية إلى لبنان

وقالت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في بيان لها اليوم إن القافلة تضم 26 شاحنة محمّلة بالمواد الإغاثية والغذائية والطبية، جرى تجهيزها وتسييرها ضمن الجهود الأردنية المتواصلة لدعم الأشقاء في لبنان.
وأكد أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي، أن الأردن مستمر في الوقوف إلى جانب الأشقاء في مختلف الظروف، وبما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتلبية الاحتياجات الإنسانية للفئات المتضررة والأكثر حاجة، وفي دعم القطاعات الحيوية.
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