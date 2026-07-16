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الأردن يسيّر قافلة عاشرة من المساعدات الإنسانية إلى لبنان

الأردن يسيّر قافلة عاشرة من المساعدات الإنسانية إلى لبنان
الأردن يسيّر قافلة عاشرة من المساعدات الإنسانية إلى لبنان
 
الخميس، 16-07-2026 09:57 ص

الوكيل الإخباري-   سيّرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الخميس، قافلة عاشرة من المساعدات الإنسانية إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين، والشركاء الدوليين.

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وقالت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في بيان لها اليوم إن القافلة تضم 26 شاحنة محمّلة بالمواد الإغاثية والغذائية والطبية، جرى تجهيزها وتسييرها ضمن الجهود الأردنية المتواصلة لدعم الأشقاء في لبنان.


وأكد أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي، أن الأردن مستمر في الوقوف إلى جانب الأشقاء في مختلف الظروف، وبما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتلبية الاحتياجات الإنسانية للفئات المتضررة والأكثر حاجة، وفي دعم القطاعات الحيوية.

 
 


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