الأردن يسيّر قافلة عاشرة من المساعدات الإنسانية إلى لبنان

الوكيل الإخباري- سيّرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الخميس، قافلة عاشرة من المساعدات الإنسانية إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين، والشركاء الدوليين.

اضافة اعلان



وقالت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في بيان لها اليوم إن القافلة تضم 26 شاحنة محمّلة بالمواد الإغاثية والغذائية والطبية، جرى تجهيزها وتسييرها ضمن الجهود الأردنية المتواصلة لدعم الأشقاء في لبنان.