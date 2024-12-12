الأردن يسير قافلة مساعدات إنسانية جديدة الجمعة إلى قطاع غزة

10:11 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تسيير قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى أهالي قطاع غزة. اضافة اعلان





وقالت الهيئة، إنّ القافلة ستمر من منطقة وسط البلد الساعة 8 ونصف صباحا من منطقة الغباوي إلى قطاع غزة.