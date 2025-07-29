الأردن يسير قافلة مساعدات جديدة تضم 65 شاحنة إلى غزة

وأوضحت الهيئة ، أن القافلة الأردنية المتوجهة إلى غزة تحمل أطرافا صناعية.
وتأتي هذه القافلة في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها الأردن، قيادةً وشعبًا، للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم الإغاثي العاجل لسكان القطاع، لا سيما في ظل النقص الحاد في المواد الأساسية نتيجة استمرار الحصار.
الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي، قال الاثنين، إن قوافل المساعدات الخيرية البرية وعمليات الإنزال الجوي مستمرة لتأمين الإغاثة إلى غزة بكل الطرق الممكنة.
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