الأحد 2025-07-27 09:52 ص
 

الأردن يسير قافلة مساعدات كبيرة إلى غزة

قافلة مساعدات برية إلى قطاع غزة
قافلة مساعدات برية إلى قطاع غزة
 
الأحد، 27-07-2025 08:25 ص

الوكيل الإخباري-  انطلقت اليوم قافلة مساعدات إنسانية مكوّنة من 60 شاحنة محمّلة بالمواد الغذائية، متجهة إلى قطاع غزة لدعم أهلنا في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها.

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وتم تجهيز وتسيير هذه القافلة بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي وبرنامج الغذاء العالمي والمطبخ المركزي العالمي.


وتأتي هذه القافلة في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها الأردن، قيادةً وشعبًا، للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم الإغاثي العاجل لسكان القطاع، لا سيما في ظل النقص الحاد في المواد الأساسية نتيجة استمرار الحصار.


وتنظَّم هذه القوافل بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية والمنظمات الإنسانية، ضمن سلسلة من المبادرات الأردنية الرامية إلى التخفيف من معاناة المدنيين في غزة.


وتأتي القافلة استجابةً عاجلة للاحتياجات الغذائية، على أن تتبعها دفعات إضافية من المساعدات خلال الأيام القادمة.

 
 
gnews

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