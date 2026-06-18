الخميس 2026-06-18 09:54 ص

الأردن يسيّر قافلة مساعدات من 19 شاحنة إلى لبنان

الأردن يسيّر قافلة مساعدات من 19 شاحنة إلى لبنان
الأردن يسيّر قافلة مساعدات من 19 شاحنة إلى لبنان
 
الخميس، 18-06-2026 08:47 ص
الوكيل الإخباري-   يواصل الأردن جهوده الإنسانية لإسناد الأشقاء في الجمهورية اللبنانية، إذ سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم الخميس قافلة مساعدات إنسانية جديدة بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين.اضافة اعلان


وتضم القافلة، وهي الثامنة ضمن سلسلة قوافل الدعم الموجهة إلى لبنان، 19 شاحنة محملة بمواد إغاثية ومستلزمات أساسية، إلى جانب شحنة أدوية مخصصة لدعم القطاع الصحي والمستشفيات اللبنانية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ومركز التنسيق المدني العسكري.

وجرى تجهيز القافلة بالتنسيق مع الهيئة اللبنانية العليا للإغاثة، واستنادًا إلى قوائم الاحتياج والوضع الميداني في لبنان، لضمان وصول المساعدات إلى القطاعات والفئات الأكثر حاجة، وبما ينسجم مع أولويات الاستجابة الإنسانية على الأرض.

وتهدف القوافل الأردنية المتتابعة إلى دعم القطاعات الأكثر احتياجًا والتخفيف من آثار الظروف الإنسانية الصعبة في لبنان، وهي امتداد للدور الإنساني الأردني المستمر في الوقوف إلى جانب الدول الشقيقة خلال الأزمات.

وتترجم هذه المساعدات النهج الأردني الراسخ في تقديم الدعم والإغاثة للفئات المتضررة، عبر شراكات فاعلة تضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بكفاءة وتنظيم.

وأعربت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عن تقديرها وشكرها للسلطات السورية لجهودها الكبيرة التي قدمتها في تسهيل عبور القوافل الانسانية الى لبنان.

وتؤكد الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية استمرارها في تنسيق الجهود الإنسانية والإغاثية مع الشركاء المحليين والدوليين، بما يعزز قدرة المجتمعات المتضررة على مواجهة التحديات، ويدعم القطاعات الحيوية وفي مقدمتها القطاع الصحي والأمن المعيشي.
 
 


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