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الأردن يسير لأول مرة سرباً من المروحيات المحملة بالمساعدات لغزة

شعار القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
الأربعاء، 20-11-2024 05:17 م

الوكيل الإخباري-    بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني، سيّرت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي اليوم الأربعاء سرباً من الطائرات العسكرية المحملة بالمواد الإغاثية والطبية والدوائية الضرورية للأهالي بقطاع غزة.

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وتعد هذه العملية الأولى من نوعها والتي تسير ضمن رحلات “الجسر الإنساني” إلى قطاع غزة الذي أعلن عنه جلالة الملك أخيراً في خطابه بالأمم المتحدة وفي كلمته بالقمة العربية الإسلامية بالرياض ودعا الجميع إلى الانضمام لهذه المبادرة.


وأقلعت من الأردن 8 طائرات عسكرية باتجاه قطاع غزة تحمل أكثر من 7 أطنان من المساعدات الإنسانية، وتضمنت أغذية وأدوية ومواد صحية وأغذية ومواد خاصة بالأطفال.


وتم نقل هذه المواد من منطقة القرارة وتسليمها إلى برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة WFP بغزة، ليصار إلى توزيعها إلى الأشقاء داخل القطاع.

 
gnews

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