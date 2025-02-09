الأردن يسير 16 طائرة تحمل 20 طنا من المساعدات إلى غزة

01:03 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/719896 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- سير الأردن، الأحد، 16 طائرة تحمل 20 طنا من المساعدات الطبية والإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة. اضافة اعلان

