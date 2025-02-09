 
الأحد 2025-02-09 01:45 م
 

الأردن يسير 16 طائرة تحمل 20 طنا من المساعدات إلى غزة

طائرة مروحية في قاعدة الملك عبدالله الثاني الجوية تحمل المساعدات إلى قطاع غزة
طائرة مروحية في قاعدة الملك عبدالله الثاني الجوية تحمل المساعدات إلى قطاع غزة
الأحد، 09-02-2025 01:03 م
الوكيل الإخباري-   سير الأردن، الأحد، 16 طائرة تحمل 20 طنا من المساعدات الطبية والإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة. اضافة اعلان
 
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