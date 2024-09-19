الأردن يسير 4 قوافل إغاثية لغزة

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الوكيل الإخباري- أعلنت الهيئة الخيرية الهاشمية، الخميس، أنها سيرت في الأسبوع الثاني والثالث من شهر أيلول الحالي 4 قوافل إغاثية لقطاع غزة، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي. اضافة اعلان





وقالت الهيئة، إن القوافل تتكون من 127 شاحنة تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة، إضافة إلى عيادتين متنقلتين لتركيب الأطراف الصناعية بالتعاون مع الخدمات الطبية الملكية.