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الأردن يسير 4 قوافل إغاثية لغزة

قوافل إغاثية لغزة
قوافل إغاثية لغزة
الخميس، 19-09-2024 05:20 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت الهيئة الخيرية الهاشمية، الخميس، أنها سيرت في الأسبوع الثاني والثالث من شهر أيلول الحالي 4 قوافل إغاثية لقطاع غزة، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.اضافة اعلان


وقالت الهيئة، إن القوافل تتكون من 127 شاحنة تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة، إضافة إلى عيادتين متنقلتين لتركيب الأطراف الصناعية بالتعاون مع الخدمات الطبية الملكية.
 
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