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الأردن يسير 50 شاحنة مساعدات إنسانية جديدة لأهلنا في غزة

صناديق المساعدات والإمدادات الإنسانية من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية المتجهة إلى غزة
مساعدات الى غزة
السبت، 30-11-2024 01:24 م
الوكيل الإخباري-   سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم السبت، قافلة مساعدات إنسانية جديدة موجهة لأهلنا في قطاع غزة، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، وبدعم من برنامج الغذاء العالمي (WFP).اضافة اعلان


وتضم القافلة 50 شاحنة محملة بالمواد الغذائية، الطبية، الصحية، والوجبات الغذائية الجاهزة، إضافة إلى الاحتياجات الأساسية التي سيتم تسليمها للجهات المعنية في قطاع غزة لتوزيعها على مستحقيها.

وأكد أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي أن هذه الجهود تأتي في إطار التزام المملكة بدعم أهل غزة، مشددا على أن الأردن سيبقى في طليعة الداعمين لهم.

وأشار إلى التعاون المستمر مع مختلف الشركاء المحليين والدوليين لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وبين الشبلي أن إجمالي الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة حتى اليوم بلغ 4,326 شاحنة برية، إضافة إلى 53 طائرة عبر العريش، و124 إنزالاً جوياً أردنياً، و266 إنزالاً بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة، و8 طائرات عامودية.

وتستمر الهيئة في استقبال التبرعات النقدية عبر حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06، أو من خلال المحافظ الإلكترونية، تطبيق كليك JHCOGAZA، خدمة “إي فواتيركم”، أو موقعها الإلكتروني www.jhco.org.jo.
 
gnews

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