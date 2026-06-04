الأردن يشارك بأعمال الدورة الثامنة للجمعية العامة لمرفق البيئة العالمي

الوكيل الإخباري- شارك وزير البيئة، الدكتور أيمن سليمان، رئيس الوفد الأردني، في أعمال الدورة الثامنة للجمعية العامة لمرفق البيئة العالمي (GEF-8)، اليوم الخميس، والتي تستضيفها جمهورية أوزبكستان خلال الفترة من 4 إلى 6 حزيران، بمشاركة وزراء البيئة وكبار المسؤولين وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات المالية من مختلف دول العالم.

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وأكد وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان خلال كلمة المملكة الأردنية الهاشمية أمام المشاركين، أن العالم يقف اليوم أمام تحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية مترابطة تتطلب استجابة دولية عاجلة ومنسقة، مشدداً على أهمية تعزيز العمل متعدد الأطراف والشراكات الدولية لمواجهة آثار التغير المناخي وفقدان التنوع الحيوي والتلوث.



وأشار إلى أن الأردن ينظر إلى مرفق البيئة العالمي كشريك استراتيجي يسهم في دعم جهود المملكة نحو التحول إلى اقتصاد أخضر أكثر مرونة وشمولاً، بما ينسجم مع أولوياتها الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.



واستعرض سليمان الجهود الوطنية التي يقودها الأردن في إطار رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، والتي تضع الاستدامة البيئية والنمو القادر على التكيف مع التغير المناخي في صميم السياسات الوطنية، مؤكداً أن البرامج والمشروعات المدعومة من مرفق البيئة العالمي أسهمت بشكل ملموس في تعزيز الأمن المائي والغذائي، وتنويع مصادر الطاقة، وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية.



وأوضح أن الأردن يعمل على دمج قضايا المناخ والتنوع الحيوي ومكافحة تدهور الأراضي ضمن منظومة التخطيط الوطني، وخطة التكيف الوطنية، والاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي، ووثيقة المساهمات المحددة وطنياً المحدثة.



وفي قطاع الزراعة، أشار سليمان إلى أن المملكة تواصل تطوير ممارسات الزراعة الذكية مناخياً وتحسين كفاءة الري وتعزيز الإدارة المستدامة للأراضي، بما يدعم الأمن الغذائي ويزيد من قدرة القطاع الزراعي على مواجهة التحديات المناخية.



كما استعرض جهود الأردن في قطاع الطاقة، والتي تشمل التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز مبادرات التحول الأخضر، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة وخفض الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة.



وأضاف أن الأردن لا يزال يواجه تحديات كبيرة في قطاع المياه باعتباره من أكثر الدول فقراً في المياه، حيث لا يتجاوز نصيب الفرد من المياه نحو 60 متراً مكعباً سنوياً، مشيراً إلى الجهود الوطنية الرامية إلى خفض فاقد المياه وتحسين كفاءة الاستخدام وتحديث البنية التحتية المائية، بما في ذلك مشروع الناقل الوطني للمياه.



ودعا سليمان إلى تعزيز التعاون مع مرفق البيئة العالمي خلال المرحلة المقبلة، خاصة في مجالات تطبيق نهج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة، وتوسيع نطاق الزراعة الذكية مناخياً والحلول القائمة على الطبيعة، وتعزيز أنظمة الرصد والتقييم وصنع السياسات البيئية.



وشدد على أن تحقيق الأهداف البيئية العالمية يتطلب شراكات أوسع وأكثر شمولاً تضم الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والنساء والشباب والمجتمعات المحلية، مؤكداً أن المُلكية الوطنية والمشاركة الفاعلة تشكلان أساساً لنجاح الحلول البيئية واستدامتها.