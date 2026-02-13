الأردن يشارك بأعمال الدورة 63 للجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي

الوكيل الإخباري- شارك وفد من الأردن ممثلا بمدير عام المركز الجغرافي الملكي الأردني، مدير عام المركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا العميد المهندس معمر كامل حدادين، في أعمال الدورة الثالثة والستين للجنة الفرعية العلمية والتقنية (STSC) التابعة للجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية (COPUOS)، والتي امتدّت من 2 شباط لغاية 13 شباط في مقر الأمم المتحدة في فيينا.

