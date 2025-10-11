الأحد 2025-10-12 12:21 ص
 

الأردن يُشارك بأعمال الدورة 71 لجمعية "الناتو" البرلمانية في سلوفينيا

الوكيل الإخباري-   شارك عضو مجلس الأعيان، العين حسين المجالي، بأعمال الدورة السنوية 71 للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتأتي مشاركة الأردن في اجتماعات الدورة الحالية، المستمرة من 10 إلى 13 تشرين الأول الحالي، كدولة عضو شريك متوسطي إلى جانب الدول الأعضاء في الحلف، البالغ عددها 32 دولة.


وبحسب بيان لمجلس الأعيان اليوم السبت، تتضمن الدورة الحالية، التي تستضيفها ليوبليانا عاصمة سلوفينيا، اجتماعات لكل من لجان، الدفاع والأمن، البعد المدني للأمن، الاقتصاد والأمن، والعلوم والتكنولوجيا، والسياسية.

 
 
