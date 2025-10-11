الأردن يُشارك بأعمال الدورة 71 لجمعية "الناتو" البرلمانية في سلوفينيا

وتأتي مشاركة الأردن في اجتماعات الدورة الحالية، المستمرة من 10 إلى 13 تشرين الأول الحالي، كدولة عضو شريك متوسطي إلى جانب الدول الأعضاء في الحلف، البالغ عددها 32 دولة.
وبحسب بيان لمجلس الأعيان اليوم السبت، تتضمن الدورة الحالية، التي تستضيفها ليوبليانا عاصمة سلوفينيا، اجتماعات لكل من لجان، الدفاع والأمن، البعد المدني للأمن، الاقتصاد والأمن، والعلوم والتكنولوجيا، والسياسية.
-
أخبار متعلقة
-
أكاديميات وقيادات نسائية أردنية: نُثمّن الجهود العربية ونُحيي موقف الأردن الثابت في دعم غزة وفلسطين
-
بيان صادر عن عائلة الدميسي
-
إلقاء القبض على شخص أقدم على حرق مركبة في مدينة إربد
-
اختتام مهرجان شارع الثقافة في الرصيفة
-
يوم طبي مجاني في مغير السرحان غدا
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة أبو سليم
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة
-
الاردن يشارك في المعرض العالمي الأول لمنظمة الأغذية والزراعة بروما