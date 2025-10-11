الأردن يُشارك بأعمال الدورة 71 لجمعية "الناتو" البرلمانية في سلوفينيا

الوكيل الإخباري- شارك عضو مجلس الأعيان، العين حسين المجالي، بأعمال الدورة السنوية 71 للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

اضافة اعلان



وتأتي مشاركة الأردن في اجتماعات الدورة الحالية، المستمرة من 10 إلى 13 تشرين الأول الحالي، كدولة عضو شريك متوسطي إلى جانب الدول الأعضاء في الحلف، البالغ عددها 32 دولة.