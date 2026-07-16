الخميس 2026-07-16 10:22 م

الأردن يشارك باجتماعات الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب

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جانب من الاجتماعات
 
الخميس، 16-07-2026 09:26 م

الوكيل الإخباري- شارك الأردن في الاجتماعات الإعلامية المتخصصة التي انطلقت في مقر جامعة الدول العربية، وبتنظيم من الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، وعلى مدار ثلاثة أيام.

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وتأتي الاجتماعات التي مثّل الأردن فيها المستشار الإعلامي في المندوبية الدائمة للمملكة لدى جامعة الدول العربية الدكتور علاء الزيود، تحضيراً للدورة القادمة لمجلس وزراء الإعلام العرب، المقرر عقدها في العاصمة الليبية طرابلس.


وشملت الاجتماعات التي انطلقت في الرابع عشر من تموز الجاري، الاجتماع السادس لفريق الخبراء المعني بتقييم وتحديث خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، واجتماع فريق العمل المعني بتحديث البرنامج التنفيذي للخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، وكذلك اجتماع فريق العمل المعني بدراسة المقترح المقدم من جمهورية الصين الشعبية بشأن إنشاء مركز التبادل الصيني العربي لابتكار الوسائل السمعية والبصرية.


وقدّم الزيود خلال الاجتماعات التي ترأس جزءاً منها، مرئيات مؤسسات الإعلام الأردنية من خلال وزارة الاتصال الحكومي حيال البنود المعروضة على جداول أعمال الاجتماعات، مؤكداً حرص الأردن التام على دعم الجهود العربية الهادفة لتعزيز التعاون الإعلامي العربي المشترك.


وشدد على أهمية دعم المبادرات الإعلامية المشتركة وتبني برامج تسهم في الارتقاء بالأداء الإعلامي العربي، ومواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها وسائل الاتصال والإعلام، سواء في أبعاد متصلة بإنتاج المحتوى أو تنوع الأدوات الرقمية، وبما يرتقي بقدرات وتأثير الإعلام العربي ويسهم في خدمة الهوية الإعلامية والثقافية العربية وتعميق الوعي الإعلامي في مواجهة التضليل والتزييف ويساند القضايا العربية.

 
 


gnews

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