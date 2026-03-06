الأردن يشارك باجتماعات اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية

ووفق بيان صحفي صادر عن وزارة الثقافة، اليوم الجمعة، يمثل الأردن في هذه الاجتماعات أمين عام وزارة الثقافة، الدكتور نضال الأحمد، حيث تناقش الدورة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، في مقدمتها حماية المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي، إضافة إلى القضايا المرتبطة بالموارد الوراثية والملكية الفكرية.
وتتناول الاجتماعات، بحسب البيان، عدداً من الوثائق ومشروعات النصوص المتعلقة بوضع إطار دولي لحماية المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي، إلى جانب بحث مشاركة المجتمعات المحلية والأصلية في أعمال اللجنة، وآليات دعمها وصون تراثها المعرفي والثقافي.
وتأتي مشاركة الأردن في هذه الاجتماعات في إطار حرصه على متابعة الجهود الدولية الرامية إلى حماية التراث الثقافي والمعرفي، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات الملكية الفكرية المرتبطة بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية.
