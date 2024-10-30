الأردن يشارك باجتماع التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين في السعودية

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الوكيل الإخباري- تشارك المملكة الأردنية الهاشمية في اجتماعٍ لمسؤولين لمتابعة مبادرة “التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين" الذي يعقد في العاصمة السعودية الرياض اليوم، ويهدف إلى حشد الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين. اضافة اعلان





وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة أن الأردن من الدول الرئيسية التي ساهمت في إطلاق هذه المبادرة خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أيلول الماضي، إلى جانب باقي أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، والاتحاد الأوروبي، والنرويج. مؤكداً دعم الأردن الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة.