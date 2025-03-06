الأردن يشارك بالمؤتمر العالمي للهواتف المحمولة في برشلونة

الوكيل الإخباري- شارك وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة 2025 وبرنامجه الوزاري في مدينة برشلونة الإسبانية تحت شعار "التقارب والاتصال والابتكار".

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وبحسب بيان للوزارة اليوم الخميس، عقد سميرات سلسلة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه الوزراء المشاركين، إضافة إلى ممثلي عدد من ممثلي الشركات العالمية المتخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحث خلالها سبل التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وشبكات الجيل الخامس، بهدف تعزيز الابتكار الرقمي في الأردن وبناء شراكات استراتيجية مع الشركات الرائدة عالميًا.