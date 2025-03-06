الأردن يشارك بالمؤتمر العالمي للهواتف المحمولة في برشلونة

وبحسب بيان للوزارة اليوم الخميس، عقد سميرات سلسلة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه الوزراء المشاركين، إضافة إلى ممثلي عدد من ممثلي الشركات العالمية المتخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحث خلالها سبل التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وشبكات الجيل الخامس، بهدف تعزيز الابتكار الرقمي في الأردن وبناء شراكات استراتيجية مع الشركات الرائدة عالميًا.
وأكد سميرات، أهمية تعزيز الشراكات والاستثمار في الكفاءات الأردنية وآليات خلق المزيد من فرص العمل في قطاع التكنولوجيا ودعم الشركات الناشئة والرياديين في الأردن.
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