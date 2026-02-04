الأردن يشارك بالمنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية بدبي

12:14 م

الوكيل الإخباري- شارك وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي في المنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية، الذي عقد في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات.





وبحسب بيان الوزارة اليوم الأربعاء، يعد هذا المنتدى الذي تنظمه وزارة المالية في دولة الإمارات العربية بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، منصة إقليمية رفيعة المستوى تجمع وزراء المالية وكبار المسؤولين وصناع السياسات وخبراء المؤسسات الدولية والإقليمية، لمناقشة التحديات الراهنة التي تواجه المالية العامة في الدول العربية، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية.



ويركز المنتدى على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات الاستدامة المالية وإدارة الدين العام، وتعزيز كفاءة الإنفاق، وتوسيع القاعدة الضريبية.



وترأس الدكتور الشبلي الجلسة الأولى في المنتدى تحت عنوان "آفاق العالم العربي في ظل الصدمات وحالة عدم اليقين"، بحضور رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ووزير الدولة للشؤون المالية الإماراتية محمد بن هادي الحسيني، حيث تحدث عدد من وزراء المالية وخبراء صندوق النقد الدولي حول الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية، بما في ذلك أثر التغيرات في التجارة العالمية وحالة عدم اليقين على المؤشرات الاقتصادية في الوطن العربي.



كما شارك الدكتور الشبلي كمتحدث رئيس في الجلسة الثانية من المنتدى التي حملت عنوان "أولويات العالم العربي في السنوات المقبلة"، حيث أكد ضرورة قيام المنتدى في السنوات المقبلة بتقديم المساعدة للدول العربية في وضع السياسات التي تساعدها على مواجهة التحديات الاقتصادية وحالة عدم اليقين التي يمر بها الاقتصاد العالمي.



وأشار إلى الإنجازات التي تحققت على مستوى الاقتصاد الوطني، والتي تدل على متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على جذب الاستثمار في المنطقة.



وعلى هامش المنتدى العاشر وفعاليات القمة العالمية للحكومات، عقد وزير المالية عدة اجتماعات، منها لقاء رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، حيث تم عرض أهم الإصلاحات التي تحققت ضمن البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي الجاري تنفيذه بالتعاون مع الصندوق.



من جهتها، أشادت جورجيفا بتجربة الأردن في مجال الإصلاح المالي والاقتصادي والإنجازات التي حققها.



كما عقد الوزير لقاءً مع وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتية محمد بن هادي الحسيني، مؤكّدًا خلاله الطرفان عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الجانبين الأردني والإماراتي.



وشكر الشبلي الوزير الإماراتي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدًا بالتنظيم عالي المستوى للفعاليات والفائدة التي تعود بها على الدول العربية.

