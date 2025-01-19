الأردن يشارك برئاسة أعمال اجتماع دولي حول "الإسكان ميسور التكلفة" في برشلونة

الوكيل الإخباري- شارك الأردن والاتحاد الأوروبي، برئاسة أعمال اجتماع مجموعة عمل الاتحاد من أجل المتوسط المعنية بالإسكان ميسور التكلفة والمستدام التي عقدت من 15إلى 16 الشهر الحالي في برشلونة.

اضافة اعلان



وناقش المشاركين على مدار يومين عدة محاور تركزت حول برامج السكن الاجتماعي والبناء الصناعي ودوره وآليات تنفيذه وانعكاساته على تكلفة السكن، إضافة الى الاطلاع على تجارب الدول وتقييم سياسات الإسكان في الدول الأعضاء.