الأردن يشارك برئاسة أعمال اجتماع دولي حول "الإسكان ميسور التكلفة" في برشلونة

وناقش المشاركين على مدار يومين عدة محاور تركزت حول برامج السكن الاجتماعي والبناء الصناعي ودوره وآليات تنفيذه وانعكاساته على تكلفة السكن، إضافة الى الاطلاع على تجارب الدول وتقييم سياسات الإسكان في الدول الأعضاء.
وقالت المؤسسة في بيان اليوم الأحد، إنه جرى وضع معايير للنهوض بسياسات ملموسة ومناقشة التحديات التي تواجه تجديد المباني وإنتاج المساكن بأسعار معقولة مثل ارتفاع تكاليف مواد البناء ونقص العمالة الماهرة.
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