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الأردن يشارك برئاسة أعمال اجتماع دولي حول "الإسكان ميسور التكلفة" في برشلونة

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الأحد، 19-01-2025 05:55 م

الوكيل الإخباري-    شارك الأردن والاتحاد الأوروبي، برئاسة أعمال اجتماع مجموعة عمل الاتحاد من أجل المتوسط المعنية بالإسكان ميسور التكلفة والمستدام التي عقدت من 15إلى 16 الشهر الحالي في برشلونة.

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وناقش المشاركين على مدار يومين عدة محاور تركزت حول برامج السكن الاجتماعي والبناء الصناعي ودوره وآليات تنفيذه وانعكاساته على تكلفة السكن، إضافة الى الاطلاع على تجارب الدول وتقييم سياسات الإسكان في الدول الأعضاء.


وقالت المؤسسة في بيان اليوم الأحد، إنه جرى وضع معايير للنهوض بسياسات ملموسة ومناقشة التحديات التي تواجه تجديد المباني وإنتاج المساكن بأسعار معقولة مثل ارتفاع تكاليف مواد البناء ونقص العمالة الماهرة.

 
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