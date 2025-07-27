الأردن يشارك بمؤتمر حل الدولتين في نيويورك الاثنين

08:40 م

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الوكيل الإخباري- يشارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في مؤتمر "حل الدولتين" الذي يبدأ أعماله في مقر الأمم المتحدة بنيويورك يوم غد الاثنين، بمشاركة 123 دولة ومنظمات دولية وإقليمية. اضافة اعلان





وسيشارك الأردن في جلسة "طاولة مستديرة" ضمن 3 مجموعات عمل دولية تحمل عنوان: "دولتان، مستقبل واحد: السيادة، الأمن، والجدوى الاقتصادية"؛ بشأن سبل تعزيز الاستقرار السياسي والسيادة المشتركة والتنمية الاقتصادية.



