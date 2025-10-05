الأحد 2025-10-05 01:43 م
 

الأردن يشارك بمعرض أنوجا في ألمانيا بمشاركة 20 شركة محلية

الأحد، 05-10-2025 12:28 م

الوكيل الإخباري-   افتتح ممثل قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والزراعية والثروة الحيوانية في غرفة صناعة الأردن، محمد الجيطان، الجناح الأردني في معرض "أنوجا 2025" المقام حاليًا في مدينة كولون الألمانية، بمشاركة نحو 20 شركة صناعية أردنية غذائية متنوعة.

وقال الجيطان في بيان، الأحد، إن الحضور المتنامي للصناعات الغذائية الأردنية عالميًا، والمشاركة في هذا المعرض العالمي يعكس الصورة المشرقة للصناعة الوطنية، إذ تُبرز جودة وتطور المنتجات الغذائية الأردنية.


وأشار إلى أن المشاركة الأردنية تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الصادرات الصناعية وفتح أسواق جديدة أمام المنتج الأردني في مختلف القارات.

 
 
