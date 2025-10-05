الأردن يشارك بمعرض أنوجا في ألمانيا بمشاركة 20 شركة محلية

الوكيل الإخباري- افتتح ممثل قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والزراعية والثروة الحيوانية في غرفة صناعة الأردن، محمد الجيطان، الجناح الأردني في معرض "أنوجا 2025" المقام حاليًا في مدينة كولون الألمانية، بمشاركة نحو 20 شركة صناعية أردنية غذائية متنوعة.

اضافة اعلان



وقال الجيطان في بيان، الأحد، إن الحضور المتنامي للصناعات الغذائية الأردنية عالميًا، والمشاركة في هذا المعرض العالمي يعكس الصورة المشرقة للصناعة الوطنية، إذ تُبرز جودة وتطور المنتجات الغذائية الأردنية.