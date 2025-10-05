الأردن يشارك بمعرض أنوجا في ألمانيا بمشاركة 20 شركة محلية

وقال الجيطان في بيان، الأحد، إن الحضور المتنامي للصناعات الغذائية الأردنية عالميًا، والمشاركة في هذا المعرض العالمي يعكس الصورة المشرقة للصناعة الوطنية، إذ تُبرز جودة وتطور المنتجات الغذائية الأردنية.
وأشار إلى أن المشاركة الأردنية تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الصادرات الصناعية وفتح أسواق جديدة أمام المنتج الأردني في مختلف القارات.
