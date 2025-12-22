الأردن يشارك بملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي

08:12 م

الوكيل الإخباري- شارك الأردن بالدورة العاشرة من ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي، الذي نظمه صندوق التنمية الثقافية في مصر، بحضور مندوب السفارة الأردنية المستشار الإعلامي الدكتور علاء الزيود، ودبلوماسيين، وجمع من الخطاطين والباحثين والمتخصصين في فنون الخط العربي. اضافة اعلان





وشارك الفنان ياسر يوسف الجرابعة، رئيس جمعية أمواج للثقافة والفنون في الأردن ومدير مهرجان العقبة الدولي للخط العربي والزخرفة الإسلامية، بأعمال الملتقى عبر لوحات فنية، وقدم ندوة خاصة عن "خط الثلث المملوكي في قلعة العقبة... دراسة تحليلية"، والتي حظيت بحضور ومتابعة من مثقفين وفنانين ورواد الملتقى.



وأكد الجرابعة أن المشاركة الأردنية جاءت في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على الهوية العربية وتعزيز حضور الخط العربي في المحافل الدولية.



وأوضح أن الأردن شارك في الملتقى بأربع لوحات من الخطوط الكلاسيكية، شملت الخط المحقق، وخط الثلث، والخط الكوفي، وخط النسخ.



وأشار الجرابعة إلى أن هذه المشاركة تأتي ضمن جهد وطني تمثله وزارة الثقافة من خلال دعم المدارس التعليمية للخط العربي وإنشاء مراكز فنون في مختلف المدن، ساهمت في تخريج أجيال جديدة من الخطاطين، حيث تم تخريج 18 طالبًا أتقنوا أربعة أنواع من الخطوط العربية، إلى جانب أعداد كبيرة ما تزال تدرس وتتدرب في هذا المجال.

