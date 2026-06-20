الأردن يشارك في اجتماع لجنة البرامج التعليمية للطلبة الفلسطينيين

ومثّل الأردن في الاجتماعات المستشار الإعلامي والثقافي في المندوبية الدائمة للمملكة الدكتور علاء الزيود، الذي عرض لجهود الأردن في دعم العملية التعليمية للأشقاء الفلسطينيين، وما تقدمه المملكة من دعمٍ ومبادرات لحق التعليم ووصوله للطلبة الفلسطينيين، سواء في الأردن أو في الأراضي الفلسطينية وعبر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
واستعرض الزيود المبادرات التي تنفذها المملكة عبر وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وغيرهما من المؤسسات، منها مبادرات تعليمية وتدريبية وإطلاق منصات تعليم إلكترونية، وأحدثها منصة "وايز سكول" التعليمية، التي تم تنفيذها بالتعاون مع جامعة العلوم الإسلامية العالمية، واستفاد منها نحو مليون و300 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأشار إلى ما توفره وزارة التربية والتعليم الأردنية بالشراكة مع ملتقى القدس الثقافي من دوراتٍ وبرامج تدريبية وتأهيلية تستهدف المعلمين والمشرفين التربويين لزيادة كفاءتهم في تناول مضامين القدس والمسجد الأقصى.
ولفت إلى الدعم الذي يقدمه الأردن للطلبة الفلسطينيين على المستوى الجامعي للدارسين في الجامعات الأردنية، من مكارم ملكية ومبادرات تعزز فرصهم في التعليم الجامعي، والتسهيلات لطلبة الداخل الفلسطيني للالتحاق بالجامعات الأردنية.
وشهدت الاجتماعات، التي ترأس افتتاحها مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك والأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية السفير فائد مصطفى، إشادةً بجهود الأردن ومواقف قيادته الهاشمية المستمرة بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه، لاسيما حق التعليم ودعم العملية التعليمية للطلبة الفلسطينيين عبر مختلف المبادرات والآليات التعليمية والتدريبية، والدعم المقدم من الأردن لوكالة الأونروا لإسنادها وتعزيز قدرتها وديمومة خدماتها في قطاع التعليم للاجئين الفلسطينيين.
ودعت اللجنة، التي تضم في عضويتها الأردن وفلسطين ومصر وسوريا ولبنان واتحاد إذاعات الدول العربية ومنظمة "الألكسو" ومنظمة "الإسيسكو" بالإضافة إلى وكالة الأونروا، المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف ما وصفته بـ "الإبادة التعليمية" التي يتعرض لها قطاع التعليم في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشددةً على ضرورة إطلاق جهود واسعة لإعادة إعمار المدارس والجامعات والمكتبات وتوفير الحماية الدولية للمؤسسات التعليمية وضمان حق الطلبة الفلسطينيين في التعليم الآمن والمستمر.
وأوصت اللجنة بإطلاق برامج عربية مشتركة لمعالجة الفاقد التعليمي لدى الطلبة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتوفير برامج للدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والطلاب المتضررين من الحرب، وإنشاء منصة رقمية لإذاعة فلسطين بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، تجمع بين البث الإذاعي والتعليم الإلكتروني، وتدعم مواهب الطلبة الفلسطينيين وتسهم في الحفاظ على هويتهم الوطنية والثقافية.
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