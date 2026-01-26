الأردن يشارك في الجلسة العامة لأعمال مؤتمر الجمعية البرلمانية الآسيوية بالبحرين

03:34 م

الوكيل الإخباري- شارك الأردن، ممثلاً بوفد برلماني، في الجلسة العامة لأعمال مؤتمر الجمعية البرلمانية الآسيوية، الذي يعقد في العاصمة البحرينية المنامة.





وأكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، إبراهيم الصرايرة، أن الأردن يؤمن بأن مصير الشعوب يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقدرتها على الحوار والتعاون، وأن العمل البرلماني المشترك يشكل أداة رئيسية لبناء مستقبل القارة الآسيوية قائمًا على الاستقرار والتنمية.



وأشار الصرايرة، الذي ترأس الوفد البرلماني الأردني في المؤتمر، إلى أن القارة الآسيوية تواجه تحديات جيوسياسية واقتصادية غير مسبوقة، ما يفرض على البرلمانيين مسؤولية تاريخية وأخلاقية مضاعفة، مؤكدًا أن آسيا بما تمتلكه من تنوع وإمكانات بشرية وطبيعية كبيرة يجب أن تكون ساحة للتنمية والسلام لا للصراعات والخلافات.



ودعا خلال أعمال الجلسة، التي حضرها رؤساء برلمانات ووفود برلمانية من مختلف الدول الآسيوية، إلى تعزيز الحوار بين الثقافات والحضارات بوصفه ضرورة أمنية واجتماعية لحماية المجتمعات من التطرف والانغلاق.



وشدد الصرايرة على مركزية القضية الفلسطينية، مؤكدًا موقف الأردن الثابت بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم حق الشعب الفلسطيني لنيل كامل حقوقه المشروعة والتاريخية وقرارات الأمم المتحدة الدولية، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



كما جدد التأكيد على الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، باعتبارها صمام الأمان للمحافظة على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها وحماية مقدساتها من أي محاولات للطمس أو التهويد.



ودعا الصرايرة إلى تعزيز التكامل الآسيوي عبر ثلاثة مسارات رئيسية تتمثل بالاقتصادي والتنمية المستدامة، والاجتماعي والثقافي، إضافةً لمسار الشؤون السياسية والموازنة والتخطيط، بما يضمن كفاءة العمل البرلماني وتحويل قرارات الجمعية إلى برامج واقعية تنعكس آثارها على الدول الآسيوية.



وأكد أن الدبلوماسية البرلمانية لم تعد مجرد دور مساند، بل أصبحت قاطرة للتقارب بين الشعوب والدول، داعيًا إلى تفعيل آليات التواصل الدائم بين البرلمانات الآسيوية ومواءمة التشريعات مع طموحات الإنسان الآسيوي.



وفي ختام كلمته، أعرب الصرايرة عن تقدير الأردن لمملكة البحرين الشقيقة بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والتنظيم المتميز للمؤتمر، مؤكدًا أن الأردن سيبقى شريكًا فاعلًا لأهداف وتطلعات شعوب دول قارة آسيا.



يشار إلى أن الوفد البرلماني المشارك في المؤتمر يضم النواب: إسماعيل المشاقبة، حسن الرياطي، محمد الرعود، باسم الروابدة، صالح أبو تايه، وفريال بني سلمان.

