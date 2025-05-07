الأردن يشارك في الدورة 29 لاتحاد المحاربين القدماء بالقاهرة

وبحسب بيان المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اليوم الأربعاء، مثل الأردن في الاجتماعات مدير عام المؤسسة اللواء الركن المتقاعد عدنان أحمد الرقاد، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات في مجال رعاية المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، وبما يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.
وناقشت الجمعية العمومية التي امتدت أعمالها على مدار يومين عددا من القضايا المتعلقة بشؤون المتقاعدين العسكريين في الدول الأعضاء، من بينها الرعاية الصحية والاجتماعية والتأهيل المهني والنفسي، إضافة إلى استعراض عدد من التجارب العربية في هذا المجال.
ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود الاتحاد العربي لتنسيق السياسات وتوحيد الرؤى بين الدول الأعضاء، وبما يدعم مكانة المحاربين القدماء ويعزز مساهمتهم في خدمة مجتمعاتهم بعد انتهاء فترة خدمتهم العسكرية.
-
أخبار متعلقة
-
الوطني لحقوق الإنسان ينفذ سلسلة نشاطات في إقليم الجنوب
-
السفير الأذري: التعاون الأردني الأذربيجاني تسارع بشكل ملحوظ في العامين الأخيرين
-
العثور على اول نيزك قمري في الأردن والشرق الأوسط في وادي رم - صور
-
الأميرة غيداء وعصام قبعين يوقعان اتفاقية لتسمية مبنى الأشعة العلاجية الجديد بالحسين للسرطان
-
ولي العهد يزور معرض إكسبو في اليابان ويشهد الاحتفال باليوم الوطني الأردني فيه
-
الأمن العام يحذر المواطنين من استخدام هذا النوع من الوصلات
-
انخفاض الفاتورة النفطية للأردن بنسبة 4.9% خلال شباط الماضي
-
الوطني للعناية بصحة المرأة يطلع على تجربة الضمان الاجتماعي في الموارد البشرية وأنظمتها الآلية