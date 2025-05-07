الأردن يشارك في الدورة 29 لاتحاد المحاربين القدماء بالقاهرة

الوكيل الإخباري- شارك الأردن في أعمال الدورة 29 للجمعية العمومية للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب التي عُقدت في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 6 من الشهر الحالي.

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وبحسب بيان المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اليوم الأربعاء، مثل الأردن في الاجتماعات مدير عام المؤسسة اللواء الركن المتقاعد عدنان أحمد الرقاد، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات في مجال رعاية المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، وبما يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.



وناقشت الجمعية العمومية التي امتدت أعمالها على مدار يومين عددا من القضايا المتعلقة بشؤون المتقاعدين العسكريين في الدول الأعضاء، من بينها الرعاية الصحية والاجتماعية والتأهيل المهني والنفسي، إضافة إلى استعراض عدد من التجارب العربية في هذا المجال.