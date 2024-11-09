الأردن يشارك في القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية

وستعقد القمة العربية والإسلامية على مدار يومين في السعودية، حيث ستعقد القمة على مستوى القادة الاثنين المقبل، ويسبق ذلك اجتماع تحضيري على مستوى وزراء الخارجية.
وتعقد القمة مع تطورات الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة، واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، والحرب على لبنان، والتداعيات الخطيرة لهذا العدوان على أمن المنطقة واستقرارها.
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