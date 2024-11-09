الأردن يشارك في القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية

الوكيل الإخباري- يشارك الأردن، في القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية، لبحث التطورات الراهنة في المنطقة.

اضافة اعلان



وستعقد القمة العربية والإسلامية على مدار يومين في السعودية، حيث ستعقد القمة على مستوى القادة الاثنين المقبل، ويسبق ذلك اجتماع تحضيري على مستوى وزراء الخارجية.