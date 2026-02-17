الأردن يشارك في المؤتمر العالمي السادس للقضاء على عمل الأطفال في المغرب

02:48 م

الوكيل الإخباري- شارك الأردن في أعمال المؤتمر العالمي السادس للقضاء على عمل الأطفال في مدينة مراكش في المملكة المغربية تحت الرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.





وترأس الوفد الأردني المشارك في المؤتمر أمين عام وزارة العمل الدكتور عبد الحليم دوجان، وضم الوفد رئيسة تفتيش عمل الأطفال في وزارة العمل المهندسة هيفاء درويش، وممثلًا عن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن منتصر المعايطة.



وشارك في المؤتمر ممثلو منظمة العمل الدولية، والحكومات، ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، إلى جانب منظمات المجتمع المدني.



ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون بين الدول والحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، بما يسهم في تنسيق الجهود وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مكافحة عمالة الأطفال.



كما يسعى المؤتمر إلى تجديد الالتزام على أعلى المستويات، والدفع نحو إدماج قضايا القضاء على عمالة الأطفال ضمن السياسات الوطنية للتنمية والتعليم والحماية الاجتماعية وسوق العمل.



وتناول المؤتمر عددًا من القضايا الأساسية التي تشكّل ركائز العمل الدولي في هذا المجال، من بينها تبادل الممارسات الجيدة والتجارب الوطنية الناجحة، بما يتيح للدول الاستفادة من النماذج التي أثبتت فعاليتها في الحد من عمالة الأطفال.



ويحظى محور التعليم والحماية الاجتماعية باهتمام خاص، باعتبار أن ضمان تعليم جيد وشامل، إلى جانب توفير شبكات أمان اجتماعي للأسر محدودة الدخل، يُعدّان خط الدفاع الأول ضد تشغيل الأطفال.



ويناقش المؤتمر كذلك سبل تعزيز الحلول المستدامة من خلال ربط القضاء على عمالة الأطفال بتوفير فرص العمل اللائق ودعم التنمية المحلية، لا سيما في المناطق الريفية والقطاعات الهشة، مثل القطاع الزراعي.

