الأردن يشارك في عملية استهداف مواقع لعصابة داعش الإرهابية

الوكيل الإخباري- شارك الأردن عبر سلاح الجو الملكي الأردني، فجر يوم امس الجمعة، بتنفيذ ضربات جوية دقيقة استهدفت عدداً من الأهداف التابعة لعصابة داعش الإرهابية في مناطق جنوب سوريا.

وتأتي المشاركة بالتعاون مع الولايات المتحدة في إطار عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي الذي انضمت إليه الحكومة السورية مؤخرا.