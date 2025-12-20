السبت 2025-12-20 03:31 م

الأردن يشارك في عملية استهداف مواقع لعصابة داعش الإرهابية

أرشيفية
السبت، 20-12-2025 01:53 م

الوكيل الإخباري- شارك الأردن عبر سلاح الجو الملكي الأردني، فجر يوم امس الجمعة، بتنفيذ ضربات جوية دقيقة استهدفت عدداً من الأهداف التابعة لعصابة داعش الإرهابية في مناطق جنوب سوريا.

وتأتي المشاركة بالتعاون مع الولايات المتحدة في إطار عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي الذي انضمت إليه الحكومة السورية مؤخرا.


وجاءت هذه العملية في إطار الحرب على الإرهاب ومنع التنظيمات المتطرفة من استغلال هذه المناطق كنقاط انطلاق لتهديد أمن الجوار السوري والمنطقة، خاصة بعد أن أعاد تنظيم داعش الإرهابي من إنتاج نفسه وبناء قدراته في جنوب سوريا.

 
 


