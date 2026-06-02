الأردن يشارك في مؤتمر العمل الدولي في جنيف

ويتناول أطراف الإنتاج الثلاثة من الدول الأعضاء الـ187 في المنظمة مجموعة واسعة من القضايا ذات الأهمية الدائمة لعالم العمل.
ويناقش المؤتمر تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونجبو، حول "توظيف الذكاء الاصطناعي في سبيل تحقيق العمل اللائق".
كما يتناول المؤتمر العديد من القضايا، ومنها تحول أسواق العمل بفعل الذكاء الاصطناعي، ودعم التحولات المتمحورة حول الإنسان في ظل الذكاء الاصطناعي والرقمنة، والحوكمة والحوار الاجتماعي في عصر الذكاء الاصطناعي.
ويضم الوفد الأردني، الذي يرأسه أمين عام وزارة العمل الدكتور عبد الحليم دوجان، رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان العين عيسى مراد، والعين شرحبيل، والعين نسيمة الفاخري، ورئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة ونائبه خالد أبو مرجوب، ومدير مديرية علاقات العمل في الوزارة عدنان الدهامشة، وعدداً من رؤساء النقابات العمالية.
