الأردن يشارك في مراسم تنصيب رئيسة جمهورية البيرو

وبحسب بيان لوزارة الخارجية اليوم الأربعاء، نقل المساعدة، خلال الحفل الذي أقيم في العاصمة البيروفية ليما، تهنئة جلالة الملك إلى الرئيسة فوجيموري، مؤكدا الحرص على تطوير علاقات التعاون بين البلدين لخدمة شعبيهما الصديقين.
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