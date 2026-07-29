الأردن يشارك في مراسم تنصيب رئيسة جمهورية البيرو

07:31 م

الوكيل الإخباري- شارك سفير الأردن غير المقيم لدى جمهورية البيرو الدكتور معن المساعدة في مراسم تنصيب رئيسة جمهورية البيرو كيكو فوجيموري. اضافة اعلان





وبحسب بيان لوزارة الخارجية اليوم الأربعاء، نقل المساعدة، خلال الحفل الذي أقيم في العاصمة البيروفية ليما، تهنئة جلالة الملك إلى الرئيسة فوجيموري، مؤكدا الحرص على تطوير علاقات التعاون بين البلدين لخدمة شعبيهما الصديقين.





