الأربعاء 2026-01-28 12:19 ص

الأردن يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب

الأردن يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب
الأردن يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب
 
الثلاثاء، 27-01-2026 11:00 م

الوكيل الإخباري-    يشارك الأردن، ممثلاً بوزارة الثقافة وعدد كبير من دور النشر المنضوية تحت مظلة اتحاد الناشرين الأردنيين، في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته السابعة والخمسين، التي انطلقت تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

اضافة اعلان


وكان السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة قد زار، خلال مشاركته في حفل افتتاح المعرض جناح وزارة الثقافة، مشيدًا بالمشاركة الأردنية الواسعة والفاعلة في هذا المحفل الثقافي الدولي.


وفي تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، قال مدير مديرية الترويج والتسويق الثقافي في وزارة الثقافة، إبراهيم العامري، إن مشاركة الأردن في هذا الحدث الثقافي المهم تأتي في إطار توجه وطني يهدف إلى دعم صناعة النشر، وتعزيز حضور الكتاب الأردني في المشهد الثقافي العربي، من خلال إتاحة الفرصة أمام دور النشر المحلية للوصول إلى جمهور أوسع والانفتاح على الأسواق الإقليمية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين جمعية الإغاثة الطبية في غزة: 20 ألف مريض يحتاجون لتلقي العلاج خارج غزة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يحذر من إعادة تنصيب المالكي رئيسا للوزراء في العراق

مصدر رسمي ينفي تقارير إسرائيلية عن تسلل أشخاص عبر الحدود الأردنية

أخبار محلية مصدر رسمي ينفي تقارير إسرائيلية عن تسلل أشخاص عبر الحدود الأردنية

الأردن يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب

أخبار محلية الأردن يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب

وزير الأوقاف يبحث مع نظيره السوري التعاون المشترك

أخبار محلية وزير الأوقاف يبحث مع نظيره السوري التعاون المشترك

سعادة الكابتن زهير الخشمان

أخبار الشركات هيئة تنظيم الطيران المدني وشركة الاردنية للطيران تبحثان سبل تذليل التحديات ودعم الخطط التوسعية للشركة

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

أخبار محلية أوقاف الرصيفة تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

الرواشدة: البحرين عريقة بتاريخها وعميقة بثقافتها وحضارتها الضاربة في الزمان

أخبار محلية الرواشدة: البحرين عريقة بتاريخها وعميقة بثقافتها وحضارتها الضاربة في الزمان



 






الأكثر مشاهدة