الأردن يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب

الوكيل الإخباري- يشارك الأردن، ممثلاً بوزارة الثقافة وعدد كبير من دور النشر المنضوية تحت مظلة اتحاد الناشرين الأردنيين، في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته السابعة والخمسين، التي انطلقت تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وكان السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة قد زار، خلال مشاركته في حفل افتتاح المعرض جناح وزارة الثقافة، مشيدًا بالمشاركة الأردنية الواسعة والفاعلة في هذا المحفل الثقافي الدولي.



وفي تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، قال مدير مديرية الترويج والتسويق الثقافي في وزارة الثقافة، إبراهيم العامري، إن مشاركة الأردن في هذا الحدث الثقافي المهم تأتي في إطار توجه وطني يهدف إلى دعم صناعة النشر، وتعزيز حضور الكتاب الأردني في المشهد الثقافي العربي، من خلال إتاحة الفرصة أمام دور النشر المحلية للوصول إلى جمهور أوسع والانفتاح على الأسواق الإقليمية.