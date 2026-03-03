الثلاثاء 2026-03-03 10:26 م

الأردن يشارك في معرض بورصة برلين للسياحة

الأردن يشارك في معرض بورصة برلين للسياحة
 
الثلاثاء، 03-03-2026 08:52 م

الوكيل الإخباري- تشارك هيئة تنشيط السياحة في معرض بورصة برلين الدولية للسياحة 2026، الذي يُقام خلال الفترة من 3 إلى 5 آذار الحالي في العاصمة الألمانية برلين، بمشاركة مكاتب سياحة وسفر وفنادق، إلى جانب الملكية الأردنية.

وبحسب بيان للهيئة، اليوم الثلاثاء، تأتي هذه المشاركة في إطار جهود الهيئة لتعزيز حضور الأردن في الأسواق العالمية والترويج لمختلف أنماط المنتج السياحي الأردني، بما يسهم في دعم تنافسية المملكة على خارطة السياحة الدولية.


وقالت الهيئة إن هذه المشاركة تكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، حيث تشكل منصة استراتيجية للتأكيد على أن الأردن ينعم بالأمن والاستقرار واستمرارية الحركة السياحية بشكل طبيعي، إضافة إلى طمأنة الشركاء الدوليين وتعزيز الثقة بالوجهة الأردنية، والحفاظ على حصتها في الأسواق الأوروبية الرئيسية.


ويعكس الجناح الأردني تكامل الجهود الوطنية، حيث من المتوقع عقد لقاءات واجتماعات ثنائية مع منظمي الرحلات وشركات الطيران ووسائل الإعلام المتخصصة لفتح أسواق جديدة وزيادة أعداد السياح خلال الموسم المقبل.


وعلى هامش المشاركة، تم توقيع اتفاقيتي طيران عارض (Charter) لدعم زيادة السعة المقعدية إلى المملكة، بما يعزز الربط الجوي مع الأسواق المستهدفة ويترجم نتائج المشاركة إلى أرقام ملموسة على أرض الواقع.

 
 


