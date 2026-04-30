الأردن يشارك في معرض "سيال كندا" الغذائي بمونتريال لتعزيز الصادرات الوطنية

الوكيل الإخباري- شارك الأردن في فعاليات معرض "سيال كندا" الغذائي الدولي، الذي أقيم في مدينة مونتريال الكندية، من خلال جناح خاص ضم العديد من الشركات الوطنية المتخصصة في الصناعات الغذائية.

وأعربت السفيرة الأردنية في كندا، صباح الرافعي، خلال افتتاحها الجناح الأردني أمس الأربعاء، عن تقديرها للمؤسسات والشركات الأردنية المشاركة، مؤكدة أهمية تعزيز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، لا سيما السوق الكندية التي تتمتع بفرص واعدة للمنتجات الغذائية.



وثمنت السفيرة الرافعي الجهود التي تبذلها جمعية المصدرين الأردنيين- الجهة المنظمة للمشاركة الأردنية- للتعريف بالمنتج الصناعي الأردني وترويجه في كندا، مشددة على ضرورة الاستفادة القصوى من الفرص والمزايا التي تتيحها اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين الصديقين.



وأشارت إلى أن المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة، مثل "سيال كندا"، تشكل منصة استراتيجية مهمة لبناء شراكات تجارية جديدة، وتفتح آفاقا أوسع لزيادة حجم الصادرات الوطنية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وتنافسيته العالمية.



وزار الجناح الأردني وزير الزراعة والغذاء الزراعي الكندي، هيث ماكدونالد، بحضور السفيرة الرافعي، حيث اطلع على المنتجات الوطنية المشاركة، واستمع إلى شرح من ممثلي الشركات حول جودة وتنوع الصناعات الغذائية الأردنية وفرص تعزيز حضورها في السوق الكندية.



بدوره، أشار رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، العين أحمد الخضري، إلى أن المشاركة الأردنية في معرض سيال كندا، أحد أهم معارض الصناعات الغذائية في أمريكا الشمالية، تستهدف تعزيز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية، والتوسع في فرص التصدير، إلى جانب إقامة شراكات تجارية مع مستوردين وموزعين من مختلف الدول.



وأضاف أن المعرض الذي تستمر فعالياته ثلاثة أيام، يشهد مشاركة أردنية للمرة 14، من خلال جناح يضم شركات متخصصة في قطاع الصناعات الغذائية، تقدم تشكيلة واسعة من المنتجات تشمل الأغذية المعلبة، والقهوة، والتوابل والبهارات، والحلويات، والتمور، إضافة إلى العصائر والمشروبات.



ويتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 23 ألف زائر تجاري متخصص من مختلف أنحاء العالم، من بينهم مستوردون ومصدرون وموزعون وتجار جملة، إضافة إلى ممثلي سلاسل التجزئة وقطاع الفنادق والمطاعم وشركات الخدمات الغذائية، ما يوفر منصة مهمة لربط المنتجين بالمشترين ضمن بيئة أعمال مباشرة.



ويشارك في المعرض أكثر من 800 شركة عارضة، تمثل قطاعات متنوعة تشمل المنتجات الغذائية الجاهزة، والمشروبات التقليدية والابتكارية، والمنتجات الصحية والعضوية، إلى جانب المنتجات النباتية والأطعمة المجمدة والمبردة، والحلويات والمخبوزات.



ولفت الخضري إلى أن السوق الكندية تعد من الأسواق الواعدة أمام الصادرات الأردنية، في ظل ما توفره من فرص للنمو والتوسع، خاصة مع وجود اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، والتي من شأنها تسهيل نفاذ المنتجات الوطنية وتعزيز التبادل التجاري، إلى جانب تحفيز الاستثمارات في المملكة.



ويرتبط الأردن مع كندا باتفاقية تجارة حرة هي الأولى التي توقعها كندا مع دولة عربية، وقعت عام 2009، ودخلت حيز التنفيذ في 2012.



وقال مدير عام جمعية المصدرين الأردنيين، حليم أبو رحمة، إن الجناح الأردني في معرض سيال كندا شهد إقبالاً جيداً من قبل التجار والمستوردين الكنديين، ما يعكس الاهتمام المتزايد بالمنتجات الوطنية وجودتها.



وأضاف أن السوق الكندية تظل من الأسواق المستهدفة للصناعات الأردنية، في ظل ما توفره من فرص حقيقية للنمو، خاصة مع وجود اتفاقية تجارة حرة تربط بين البلدين.



وأشار أبو رحمة إلى أهمية هذه الاتفاقية في تسهيل دخول المنتجات الأردنية إلى السوق الكندية، من خلال تقليل الإجراءات وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية، بما يعزز تنافسية المنتج الأردني.



وأكد أبو رحمة أن الجمعية ستواصل تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تنويع الأسواق التصديرية للمنتجات الأردنية، لتشمل أسواقاً واعدة مثل كوريا الجنوبية وإندونيسيا، بالإضافة لتعزيز التواجد بأسواق قائمة تشمل الإمارات والسعودية والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية.