الأردن يشارك في معرض قطر الزراعي الدولي شباط المقبل

الوكيل الإخباري- يشارك الأردن في فعاليات معرض قطر الزراعي الدولي بنسخته الثانية عشرة التي ستقام خلال الفترة من 4 إلى 8 شباط المقبل بالدوحة وتنظمه وزارة البلدية القطرية.

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ويعد المعرض وفقا لموقع وزارة البلدية القطرية، منصة رائدة تسهم في تعزيز الجهود الوطنية من الإنتاج الزراعي باستخدام أحدث التقنيات الزراعية وترشيد العادات الاستهلاكية من أجل صحة أفضل وتحقيق استدامة القطاع الزراعي والحد من آثار التغير المناخي.



ويُمثل المعرض فرصة مثالية لفتح آفاق الاستثمار الزراعي، ما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية وتوسيع مجالات التعاون الدولي.



وقال رئيس لجنة التنظيم والإشراف على معرض قطر الزراعي الدولي 2025 يوسف خالد الخليفي، إن المعرض يأتي تجسيدا للرؤية الطموحة لتعزيز الابتكار وتبادل الخبرات، إضافة إلى فتح آفاق جديدة للاستثمار والشراكات بين مختلف القطاعات والجهات العاملة في هذا المجال، كما يأتي في أعقاب تدشين وزارة البلدية في قطر للخطة الاستراتيجية للأمن الغذائي 2024-2030.



ويقام المعرض لهذا العام على مساحة تتجاوز 40 ألف متر مربع بمشاركة 250 شركة تمثل 29 دولة عربية وأجنبية وهو ما يعكس البعد الدولي لهذا الحدث ودوره في تعزيز الشراكات العالمية في القطاع الزراعي كما يشارك بالمعرض 114 من المزارع المحلية في قطر.



ويتضمن المعرض مجموعة من الأسواق المتخصصة مثل سوق التمور ويضم 24 عارضا وسوق العسل ويضم 24 عارضا إلى جانب سوق الزهور وسوق المحاصيل، ما يعزز التفاعل المباشر بين المنتجين والمستهلكين.