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الأردن يشارك في معرض للتعليم العالي في القاهرة

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الأحد، 03-08-2025 04:17 م

الوكيل الإخباري-   يشارك الأردن في المعرض العالمي للتعليم العالي الذي انطلقت فعالياته في القاهرة اليوم الأحد، وذلك بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة تنشيط السياحة.

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وتضمنت المشاركة جناحا خاصا أعدته هيئة تنشيط السياحة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت عنوان "أدرس في الأردن"، إضافة إلى أجنحة أخرى لعدد من الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة.


وشهد المعرض إقبالا كبيرا من الطلبة وذويهم بشكل عام وعلى أجنحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة تنشيط السياحة والجامعات المشاركة بشكل خاص.

 
 
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