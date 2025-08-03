الأردن يشارك في معرض للتعليم العالي في القاهرة

الوكيل الإخباري- يشارك الأردن في المعرض العالمي للتعليم العالي الذي انطلقت فعالياته في القاهرة اليوم الأحد، وذلك بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة تنشيط السياحة.

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وتضمنت المشاركة جناحا خاصا أعدته هيئة تنشيط السياحة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت عنوان "أدرس في الأردن"، إضافة إلى أجنحة أخرى لعدد من الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة.